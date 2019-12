Lo sciopero dei trasporti in Francia continua

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È appena diventato il più lungo dagli anni Ottanta e sta paralizzando ia Parigi e nel resto del paese

giuligiov : RT @JigginoRuss: A Tortona lavoratori in sciopero chiedono il reintegro dei 20 compagni operai licenziati dalla Clo per rappresaglia anti-s… - Qangaceiro : RT @JigginoRuss: A Tortona lavoratori in sciopero chiedono il reintegro dei 20 compagni operai licenziati dalla Clo per rappresaglia anti-s… - Barravento76 : RT @JigginoRuss: A Tortona lavoratori in sciopero chiedono il reintegro dei 20 compagni operai licenziati dalla Clo per rappresaglia anti-s… -