Ladri senza scrupoli | rubate le offerte della vigilia destinate ai bimbi malati

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Valentina Dardari Il furto è stato messo a segno ladi Natale durante la messa. Il bottino è di 3.600 euro. Forse qualcuno sapeva dove cercarecuore quelli che a Torino, la seradi Natale, si sono introdotti in chiesa e hanno rubato leai bambinidi Betlemme. Il bottino con cui sono scappati è di 3.600 euro. Si trattava delledei fedeli per due ottime cause, entrambe rivolte a bambini bisognosi. Metà dei soldi sarebbero dovuti andare ai piccoli ospitistruttura ospedaliera di Betlemme. L’altra metà, i restanti 1.800 euro, invece alla parrocchia di Martassina. Il parroco sospetta che chi ha agito in quel modo sapesse dove si trovavano i soldi. A Torinolein chiesa Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine il furto è avvenuto nella serata, martedì 24 dicembre, tra le ...

