Ivano Russo, Roberta Bruzzone: la sua una posizione “ambigua”, ora anche lui rischia il carcere (Di venerdì 27 dicembre 2019) Ivano Russo rischia 5 anni di carcere: imputato insieme ad altre 11 persone nell’ambito del processo bis sull’omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010 dalla cugina Sabrina Misseri e da sua madre, nonché zia materna della vittima, Cosima Serrano. Il pm Mariano Buccoliero ha chiesto per lui una condanna a cinque anni perché “non ha detto la verità sull’uccisione di Sarah” e quattro anni e otto mesi per lo zio Michele Misseri. Tutti gli imputati sono accusati di avere deliberatamente mentito ai magistrati durante le indagini, depistando di fatto l’inchiesta e rendendo oltremodo complicato il raggiungimento della verità processuale. Roberta Bruzzone parla di Ivano Russo: sua posizione ritenuta “ambigua” In merito alla questione si è espressa Roberta Bruzzone nelle pagine del settimanale Giallo: per gli ... Leggi la notizia su urbanpost

