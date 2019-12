Infortunio Ferrari | trauma distorsivo per il difensore blucerchiato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Brutte notizie per la Sampdoria alla ripresa degli allenamenti:peral ginocchio destro Brutta notizia per la Sampdoria e per Claudio Ranieri che oggi ha diretto il primo allenamento dopo la sosta natalizia. Alexha rimediato uncon lesione legamentosa del crociato anteriore. Ilsi è infortunato durante la partitella, mentre si apprestava a effettuare un cross in corsa. Le condizioni diverranno valutate nuovamente nella giornata di domani, quando la squadra di Claudio Ranieri effettuerà una doppia seduta. Leggi su Calcionews24.com

