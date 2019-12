Incidente di Corso Francia | i funerali | il commento di Salvini

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Hanno avuto luogo nella mattinata di venerdì 27 dicembre idi Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le 16enni uccise nell’stradale diavvenuto domenica 23 a Roma nel quartiere di Ponte Milvio. Le esequie sono state celebrate presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia. Al momento per la morte delle due ragazze è indagato il 20enne Pietro Genovese, figlio del noto regista cinematografico Paolo, che a seguito dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine è risultato positivo ad alcol e droghe. Il ricordo della sorella Tra le tante parole commosse che amici e familiari hanno speso durante la funzione, ci sono anche quelle di Giorgia Romagnoli. La sorella di Camilla ha ricordato così “una delle fondamenta della nostra famiglia. Eri la piccola di casa, tu che ti trovavi in imbarazzo ogni volta ...

Agenzia_Ansa : A #Roma i funerali di Gaia e Camilla. Il parroco: 'Ci sentiamo onnipotenti, ci ritroviamo palloni gonfiati'. Intant… - Agenzia_Ansa : Ragazze investite a #Roma, chiesa gremita per i funerali di Gaia e Camilla #ANSA - cronacadiroma : #27Dicembre #Roma Incidente #CorsoFrancia - Fissata la data dell'interrogatorio di #Genovese -