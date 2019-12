Incidente a Roma | un nuovo testimone | “L’auto di Pietro Genovese andava molto veloce”

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019): “Auto diveloce” A quasi una settimana dal tragicodidel 21 dicembre 2019, quando due ragazze di 16 anni sono state investite e uccise dall’auto guidata dasul Corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio, arriva il racconto di un. Nel giorno in cui il gip ha convalidato l’arresto ai domiciliari per, giudicandolo incline a guidare dopo aver bevuto, il racconto che il signor Emiliano Annichirico ha fatto al Corriere della Sera conferma – come già rilevato dalle indagini – che la Renault Koleos del 20ennea una velocitàalta. Quando Gaia e Camilla hanno attraversato la carreggiata (con il semaforo rosso per i pedoni, provando a scavalcare il guard rail in mezzo alla carreggiata senza passare sulle strisce pedonali), il ragazzo non ha avuto ...

Agenzia_Ansa : Ragazze investite e uccise a #Roma, arrestato Pietro Genovese #ANSA - Adnkronos : Incidente #Roma, #gip: esclusa aggravante guida sotto effetto #droghe - mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. -