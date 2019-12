“I down ci danno la nausea” e vanno via dal ristorante | grave atto di discriminazione in

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non possiamo cenare accanto ai ragazzi, la loro vista ci dà la nausea. Queste le parole e i fatti con cui una famiglia a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, si è resa protagonista di undi. È accaduto in una pizzeria in provincia di Vibo Valentia, all’antivigilia di Natale come denuncia con un post su Facebook Francesco Conidi responsabile del Club Dei Ragazzi Filadelfia, un gruppo nato dal desiderio di accompagnare giovani con la sindrome diin un percorso di educazione all’autonomia attraverso esperienze di vita quotidiana. Secondo il racconto di Conidi, la famiglia avrebbe protestato per la vicinanza al tavolo dove stavano mangiando una pizza due giovani. “Comprendiamo la loro malattia ma non possiamo cenare accanto a loro“, avrebbe detto il gruppo, rivendicando il fche “a Roma certe cose non ...

