Gemma Galgani Instagram | appello per le feste | «Vorrei condividere tutto questo con

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Purtroppo il 2019 non ha portato al’uomo della sua vita, l’amore che sperava di ricevere. Juan Luis Ciano, il corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore, si è rivelato un abbaglio: dopo essere stato accusato dal cavaliere Armando Incarnato di aver provato a sedurre la sorella, il napoletano ha deciso di lasciare lo studio. Nel corso dell’ultima puntata si è visto, infatti, Juan Luis dare il ben servito adietro le quinte senza telecamere, poi il pianto disperato della dama torinese tra le braccia di Tina Cipollari che prima l’ha consolata, in seguito ironica ha provato a sdrammatizzare: «Ti si apreil vestito, stai attenta, ce l’hai le mutande?». Insomma una grande delusione, ennesima sconfitta per il volto noto del dating show di Canale 5, che dopo il gabbiano Giorgio Manetti non riesce a ...

