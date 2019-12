Caserta, caccia ai furbetti del reddito di cittadinanza: in 80 (su 255) non erano in regola (Di venerdì 27 dicembre 2019) Controlli della Guardia di Finanza di Caserta hanno portato alla luce, negli ultimi mesi, 80 ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza, tra cui lavoratori in nero, contrabbandieri e venditori abusivi storici che operano nei pressi della Reggia vanvitelliana. Di questi, 64 sono stati denunciati, mentre nei restanti 16 casi e’ scattata nei loro confronti la segnalazione all’Inps per farli decadere dalla riscossione del contributo pubblico. Complessivamente sono stati 255 i componenti dei nuclei familiari oggetto di controllo, che sono poi risultati aver illegittimamente richiesto e percepito il sussidio per un danno alle casse dello Stato stimabile in oltre 200 mila euro, calcolando solamente le somme gia’ materialmente percepite. La scoperta arriva dopo diverse ispezioni avviate nei confronti delle imprese commerciali, nell’ordinario controllo del ... Leggi la notizia su ildenaro

Caserta caccia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caserta caccia