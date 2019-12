Bianca Atzei aspetta un figlio da Stefano Corti? La smentita arriva via social

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La notizia della presunta gravidanza era stata lanciata dal settimanale “Diva e Donna”, che non aveva specificato la fonte della notizia. Ma la, rapida e efficace, èta dalla stessa, che ha mostrato il “pancione” ma ha smentito la dolce attesa, “Quello incinto è solo lui” ha commentato la cantante, pubblicando nelle storie di Instagram una foto in cui bacia la pancia prominente del fidanzato. View this post on Instagram Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo volutore qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi! . . . #2019 #sorprese #fake #fakenews #madagascar @bravoclub @voi hotels #voihotels #chièbravosivede @A post shared by(@85) on Dec ...

