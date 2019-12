“Sedotta da lui”. Alba Parietti e Enzo Bosso, la conferma arriva dalla showgirl (Di giovedì 26 dicembre 2019) Pianista e direttore d’orchestra, Ezio Bosso è un uomo dotato di grande fascino tanto da far vacillare anche Alba Parietti. Qualche mese fa, aveva fatto mormorare il gossip, dopo aver dichiarato di avere creato un rapporto speciale con il pianista. La conduttrice non ha mai specificato in quali termini sia unita a lui, ma ha fatto intendere, in più occasioni e a chiare lettere, di esserne profondamente attratta. Ecco allora che, in un amen, la voce di una possibile love story sbocciata tra le due personalità note si è diffusa a macchia d’olio. “Sono stata sedotta in maniera totale…”, confidava Alba dopo aver fatto la conoscenza del musicista… La Parietti, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici, ha spiegato in che modo è attratta da Enzo Bosso. Continua dopo la foto E alla domanda diretta se ci fosse in corso una storia d’amore, ha risposto: “Potrei rispondere ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

