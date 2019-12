Saldi 2020 | le date regione per regione e il decalogo antitruffa

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Con il Natale ormai alle spalle, è tempo di pensare aiinvernali del. Tra pochi giorni, infatti, avrà inizio la classica svendita che annuncia l’arrivo della stagione fredda, e i più rapidi riusciranno a fare davvero dei buoni affari. Bisogna però prestare attenzione a qualche piccolo dettaglio, per evitare di incappare in una truffa. Questo è il periodo dell’anno preferito dagli shopping addicted: con la scusa dei regali di Natale, c’è la possibilità di concedersi qualche strappo alla regola, ma è con l’arrivo deiche ci si sbizzarrisce davvero, alla ricerca dell’offerta migliore e dello sconto assolutamente da non perdere. Come sempre, iinvernali sono regolamentati in maniera uguale in tutta Italia, ma ledi inizio e di fine sono stabilite su base regionale e possono differire anche di molto. Stavolta non è così, visto che le ...

