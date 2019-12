Rosa canina | fai il pieno di vitamina C e abbassi i trigliceridi

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Appartenente alla famiglia delleceae, laè un arbusto spinoso che cresce in Italia e non solo. Si tratta per la precisione della specie dispontanea più comune nel nostro Paese (la troviamo spesso sia nelle siepi, sia nei boschi). Conosciuta anche comeselvatica odi macchia, produce, nei mesi di ottobre e novembre, bacche dai benefici molto interessanti. Il principale riguarda il contenuto diC. Cento grammi di bacche disono infatti contraddistinti dalla presenza di oltre 2000 mg di acido ascorbico. Questa peculiarità le rende delle portentose alleate dell’efficienza del sistema immunitario e, di riflesso, un’ottima alternativa naturale per prevenire i malanni di stagione. Le proprietà dellasono state più volte indagate dalla scienza. Degno di nota a tal proposito è uno studio del 2017, portato avanti da ...

