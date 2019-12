Il tour di Pausini e Antonacci diventa un docusocial

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Da oggi 26 dicembre sarà disponibile online "Lbdocu", 10 pillole per 10 canzoni di "Laura-Biagio stadi 2019!", ilche ha visto i due cantanti protagonisti insieme la scorsa estate. Si tratta del primodi un, ovvero un cortometraggio pensato esclusivamente per essere fruito sui social. Verrà postato nelle pagine ufficiali dei due artisti (Instagram, Facebook e Twitter) alle 18 di giovedì 26 dicembre. Grazie a questoi fan potranno rivivere i concerti dell'estate 2019 attraverso le immagini inedite girate dietro le quinte, momenti speciali sul palco impreziositi dal direttore artistico di Luca Tommassini, video dei fan che hanno accolto i loro idoli negli stadi di tutta Italia.Undici tappe in cui Laura e Biagio si sono esibiti ogni sera in tre ore di concerto per una scaletta che ha fatto cantare il pubblico a squarciagola, aprendosi con "Un'emergenza ...

