Il Segreto trame spagnole | Tomas lascia Marcela | Ignacio teme la rovina

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020. Durante lo scontro con Isaac, Antolina ha la peggio e cade da una grossa altezza, morendo sul colpo. Mentre Matias comunica a tutti quanti quello che è successo alla Ramos, Isaac si rende conto del fatto che le condizioni di salute di Elsa sono drasticamente peggiorate. Dori non sopporta la poca fiducia che Maria ha nei suoi ...

Il Segreto anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2019 : le trame di Francisca contro Carmelo vanno avanti : Nelle puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019 su Canale 5, Francisca continua a tramare contro Carmelo e Severo: anticipazioni. Il Segreto torna per un'altra settimana, dal 23 al 27 dicembre 2019, sempre su Canale 5 e le anticipazioni tornano a concentrarsi sulla malefica Donna Francisca e sui suoi piani contro Carmelo e Severo. anticipazioni di lunedì 23 dicembre 2019 Un misterioso uomo ha chiesto un prestito a ...

Il Segreto le trame da Lunedì 23 a Venerdì 27 Dicembre : ecco cosa accadrà : Le nuove anticipazioni settimanali de “Il Segreto” sulle puntate che andranno in onda da Lunedì 23 a Venerdì 27 Dicembre, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà: Le trame da Lunedì 23 a Venerdì 27 Dicembre: Maria soffrirà terribilmente per la riabilitazione effettuata da Dori, che invece sarà soddisfatta del dolore della ragazza. Fernando Mesia si fingerà preoccupato per quello che sta ...

Il Segreto trame spagnole : Francisca muore? Viene ritrovata priva di sensi : Le trame spagnole delle prossime puntate de Il Segreto rivelano un colpo di scena inaspettato. Nel corso della prossima settimana, che va dal 23 al 27 dicembre, i telespettatori iberici assisteranno ad un evento molto interessante che riguarderà Francisca. La dark lady di Puente Viejo si troverà segregata a casa della Marchesa, le sue condizioni […] L'articolo Il Segreto trame spagnole: Francisca muore? Viene ritrovata priva di sensi ...

Il Segreto trame spagnole : Francisca sente di aver perso Maria : Nei prossimi appuntamenti con la telenovela Il Segreto, che ormai da anni va in onda su Canale 5, vedremo che Fernando riuscirà a mettere Maria contro Francisca e Raimundo. La madre di Esperanza e Beltran, disposta a tutto pur di camminare, accetterà le cure dolorose di Dori e anche i cattivi consigli del Mesia. La […] L'articolo Il Segreto trame spagnole: Francisca sente di aver perso Maria proviene da KontroKultura.

Il Segreto trame spagnole : Isabel lascia Puente Viejo : Cosa ha in mente la marchesa Isabel? Le anticipazioni Il Segreto che arrivano da Cultura en Serie svelano che la donna lascerà senza dare spiegazioni il paesino in occasione delle festività natalizie. Nel frattempo, Eulalia sembra aver scoperto il nascondiglio di Francisca Montenegro. trame Il Segreto: Carolina disperata Nelle puntate iberiche che andranno in onda […] L'articolo Il Segreto trame spagnole: Isabel lascia Puente Viejo ...

Il Segreto trame 23-29 dicembre : Isaac e Elsa si sposano - Fernando minaccia Carmelo : Anche nel periodo natalizio la soap opera spagnola Il Segreto continuerà ad andare in onda, scopriamo quindi quali sono le trame delle puntate trasmesse dal 23 al 29 dicembre. Al centro dell’attenzione ci sarà, ovviamente, il matrimonio tra Isaac e Elsa. Dopo innumerevoli peripezie, infatti i due giovani riusciranno a coronare il loro grande sogno […] L'articolo Il Segreto trame 23-29 dicembre: Isaac e Elsa si sposano, Fernando ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 dicembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali della telenovela Il SEGRETO da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019. Le vicende di Puente Viejo non andranno in onda domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019. Sapendo che c’è Francisca dietro il misterioso uomo che ha chiesto un prestito a Prudencio, Lola consiglia allo strozzino di non procedere con lo scambio di denaro. La ragazza non è infatti più disposta a cedere ai ricatti della ...

Il Segreto le trame da Domenica 15 a Venerdì 20 Dicembre : ecco cosa accadrà : Le nuove anticipazioni settimanali de “Il Segreto” andranno in onda da Domenica 15 a Venerdì 20 Dicembre, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà: Le trame da Domenica 15 a Venerdì 20 Dicembre: Antolina ha un piano diabolico e dopo aver raccontato ad Elsa della morte di Adele, continua a preparare bottiglie incendiarie per far esplodere la casa di Isaac. Consuelo tiene sotto controllo Antolina, ...

Il Segreto trame dal 16 al 22 dicembre : Maria scopre che non camminerà più - Mauricio si sveglia : Le trame della prossima settimana de Il Segreto sono ricche di colpi di scena. I figli di Maria partiranno per il collegio e quest’ultima apprenderà una drastica notizia. Nel frattempo, i diabolici piani di Fernando incominceranno poco a poco a compiersi. La guerra tra Severo, Carmelo e Francisca procederà senza pietà e, dopo quanto accaduto […] L'articolo Il Segreto trame dal 16 al 22 dicembre: Maria scopre che non camminerà più, ...

Il Segreto trame gennaio 2020 : Lola ha ucciso suo padre e svela il motivo : A partire da gennaio 2020, le trame de Il Segreto rivelano che nella soap opera ci sarà una spiazzante confessione. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, infatti, Lola e Prudencio stanno attraversando un periodo un po’ turbolento. La giovane è diventata l’informatrice di Francisca, tuttavia, nessuno sa il vero motivo per il quale la fanciulla […] L'articolo Il Segreto trame gennaio 2020: Lola ha ucciso suo padre e svela ...

Il Segreto trame spagnole : Matias in pericolo di vita : Non smettono di emozionare le anticipazioni spagnole de Il Segreto. Nella nuova stagione, vedremo Don Ignacio in contrasto con Rosa. L’uomo le chiederà infatti di smettere di vedere Adolfo, nonostante lei si rifiuti. Inoltre, le sommosse degli operai guidate da Matias manderanno su tutte le furie Isabel, che prenderà una decisione inaspettata. Il Segreto: Ignacio […] L'articolo Il Segreto trame spagnole: Matias in pericolo di vita ...

IL Segreto : anticipazioni e trame puntate dal 15 al 21 dicembre 2019 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019: Esperanza e Beltran, su decisione di Maria, partono ad Avila per prendere parte alle lezioni del collegio, ma Raimundo non fa in tempo a salutarli. Francisca continua ad essere arrabbiata con la figlioccia per la decisione di trasferirsi a La Habana con Fernando. La follia di Antolina non conosce limiti: dopo aver fatto leva sulla sofferenza ...

Il Segreto trame dal 9 al 15 dicembre 2019 : Raimundo sospetta di Fernando Maria manda via i suoi figli : Le Trame della soap spagnola per la seconda settimana di dicembre ci rivelano che Maria decide di mandare via i suoi figli per proteggerli. Raimundo sospetta di Fernando.