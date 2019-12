Gran Sasso | tre morti in poche ore per le valanghe | un’escursionista e due scalatori

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019), treper le: un’escursionista e dueTre persone sono morte tra ieri e oggi sul, sul versante teramano, in seguito a due diversi incidenti. Le tre vittime, un’escursionista e due, sono state provocate da duedovute all’innalzamento delle temperature. I dueche hanno perso la vita oggi, giovedì 26 dicembre, facevano parte di una cordata di tre persone: sarebbero scivolate sulla neve, finendo a valle. Il terzo, illeso, ha chiamato i soccorsi contattando il 112. Le operazioni di recupero dei due alpinisti, che avevano pernottato al rifugio Franchetti, sono andate avanti per ore ad opera di numerose squadre del Soccorso Alpino, impegnate anche nel recupero del corpo dell’altra escursionista trovata morta all’alba nella stessa zona. La prima vittima trovata in mattinata a 2.500 metri La ...

