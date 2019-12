Giorgia Palmas | ricordate il suo ex? Volto noto di Striscia La Notizia

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019)e Filippo Magnini hanno annunciato le nozze. Con un post pubblicato su Instagram, l’ex velina diLaha ufficializzato il suo legame con lo sportivo. Oggi sono belli, felici ed innamorati e sembrano proprio fatti l’uno per l’altra, machi c’era accanto alla bellissima prima di lui?e Vittorio Brumotti: amore finito Dopo sei lunghi anni di fidanzamento,e Vittorio Brumotti si sono detti improvvisamente addio. I due si sono conosciuti nel 2001 e galeotta è stata la trasmissione Paperissima Sprint. In una recente intervista, a proposito della sua relazione con il biker ha confidato: “È una storia che aveva un termine, era da molto tempo già che le cose non andavano bene. È stata una bellissima storia che però non poteva avere lunga vitra. In una storia che si conclude però, secondo me, non ...

EnzoArlotta29 : RT @cmdotcom: Giorgia Palmas ha detto sì a Magnini FOTO - ModaCorriere : Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano: l’annuncio su Instagram - cmdotcom : Giorgia Palmas ha detto sì a Magnini FOTO -