Filippine | il tifone Phanfone devasta il paese | almeno 16 morti

(Di giovedì 26 dicembre 2019), ilil16 persone sono morte a causa di unche si abbattuto sulletra il 24 e il 25 dicembre. Il, con venti a 195 chilometri orari, ha divelto i tetti degli edifici e abbattuto i pali della corrente elettrica in villaggi rurali e aree turistiche nella zona centrale del. I danni maggiori e le vittime si contano sull’arcipelago delle Visayas. Gravemente danneggiato anche l’aeroporto di Kalibo. Decine di migliaia di persone sono rimaste bloccate nei porti mentre cercavano di tornare a casa per Natale. Ilè arrivato sullenella serata di martedì 24 e ha infuriato per l’intera giornata di mercoledì 25. Leggi anche: Australia in fiamme: centinaia di volontari eroi lavorano gratis per spegnere gli incendi Indonesia, bus cade in un burrone,25e 14 feriti Dove ...

