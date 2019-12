CSKA Mosca-Olimpia Milano oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming Eurolega 2020

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Santo Stefano particolare per l’, che contemporaneamente osserva il turno di riposo in Serie A e affronta una delle trasferte più complesse di, in casa del. Attenzione, però: non si gioca alla Megasport Arena, l’impianto abituale per l’della compagine moscovita, ma a Kaliningrad, nell’exclave russa tra Polonia e Paesi baltici. Una trasferta, quindi, un po’ particolare per gli uomini di Ettore Messina, che ritrovano quel Mike James che l’anno scorso ha fatto impazzire a lungo, salvo poi lasciarsi con l’in maniera piuttosto burrascosa. Iloccupa al momento la quinta posizione in classifica con 10 vittorie e 5 sconfitte, mentre il record didi 8-7 le assicura l’ottavo posto in coppia con il Khimki. Siamo molto vicini al giro di boa, in un momento nel quale non ci sono ...

