Corso Francia | la sorella di Pietro Genovese “La colpa è di Gaia e Camilla”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Parla Emma, ladi, il giovane che ha investito e ucciso due ragazze sabato sa Roma in. E sceglie Instagram per gridare il suo dolore e la sua rabbia. Non bastavano le polemiche di questi giorni sulla morte diVon Freymann e Camilla Romagnoli, investite sabato sa … L'articolo, ladi“Laè die Camilla” proviene da www.meteoweek.com.

TgLa7 : #PietroGenovese , il 20enne che sabato scorso ha investito e ucciso le due giovani sedicennni Gaia e Camilla a Cors… - Agenzia_Ansa : Ragazze investite e uccise a #Roma, arrestato Pietro Genovese #ANSA - virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… -