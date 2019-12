Accoltellato da un coetaneo in discoteca | muore 26enne di Sassari

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio In foto, Giovanni Fresi (immagine da profilo Facebook) A, un giovaneè statoal ventre da un suo. La vittima, Giovanni Fresi, è morta per una estesa emorragia addominale nel primo pomeriggio di oggi. Arrestato con l'accusa di omicidio l'aggressoreal ventre mentre è seduto al bancone del bar di una. È morto così Giovanni Fresi,della provincia di, trafitto all'addome da un suoper ragioni ancora da chiarire. L'aggressione è avvenuta all'alba di questa mattina 26 dicembre, attorno alle ore 5, presso laBlu Star di. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate tanto da ritenere necessario il trasporto in ambulanza presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di. Ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non ...

