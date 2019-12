Roma | il futuro di Smalling è in giallorosso

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019), una delle priorità della società è quella di blindare in modo definitivo: di 15 milioni l’offerta allo United Si pensa al mercato in casama non solo. C’è infatti positività per quanto riguarda la permanenza diinanche per la prossima stagione. Il calciatore inglese ha fatto benissimo in questa prima parte della stagione e la società vorrebbe strapparlo definitivamente allo United. La speranza è che non si scateni un’asta che alzerebbe la posta in gioco molto di più rispetto ai 15 milioni che laè pronta ad offrire al Manchester. Leggi su Calcionews24.com

AnnaAscani : Che splendida sorpresa quella di @Pontifex_it agli studenti e agli insegnanti del Liceo classico Pilo Albertelli di… - elo_roma : RT @ConteZero76: Non è che Barbara Lezzi può spiegarmi perché quand'era ministro non ha detto al suo collega Centinaio 'non dare quei soldi… - ScalabroFS : @andreavianel Il paragone con altre città sarebbe ingiusto, sleale. Roma è una metropoli, un insieme di più città r… -