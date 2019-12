Natale | le batterie a bottone “vanno nascoste ai bambini”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le“a” usate per molti giocattoli, le luci natalizie e persino per i maglioni lampeggianti “vannoai bambini, perché se ingerite possono provocare seri danni, fino al decesso“: lo affermano i medici dell’NHS, il servizio sanitario nazionale britannico. “Per i più piccoli le batteria ‘a’, che di solito hanno la forma di una moneta, possono sembrare dei dolcetti – spiega Stephen Powis, specialista dell’NHS al “Daily Mail” – si trovano in qualsiasi cosa: dai giocattoli, alle cartoline dimusicali fino alle decorazioni, quindi vogliamo assicurarci che i genitori siano consapevoli dei pericoli di questepotenzialmente letali“. Per proteggere i bambini è necessario “tenerle fuori dalla portata dei più piccoli e assicurarsi che tutti i giocattoli che ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

