Napoli pazzo di Kulusevski | pronta l’offerta di De Laurentiis

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ilindividua inil rinforzo ideale per gennaio: Deprepara l’offerta per l’Atalanta. Pronti 25 milioni Ilavrebbe individuato in Dejanil rinforzo ideale per il prossimo mercato di gennaio. È l’attuale giocatore del Parma il pallino di Deper l’imminente sessione, come sottolineato da La Repubblica. L’edizione odierna del quotidiano sottolinea come il patron azzurro abbia giàl’offerta da presentare all’Atalanta: 25 milioni di euro. Il presidente partenopeo spera che la cifra possa convincere gli orobici a farlo partire. Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

ieyasu_sawada : Pazzo suicida si sdraia sui binari della linea ferroviaria Roma-Napoli. Muore con otto ore di ritardo.hahaha - radiocampania : Su Radio Campania Ora In Onda Pazzo d'amore - #Luciano Caldore Scarica La Nostra App - DavePiccirillo : @johnnybambin Io voglio che il Napoli vinca, a prescindere dai calciatori e dall'allenatore. Chiaro, se viene Mess… -