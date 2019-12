Manovra | seduta fiume alla Camera | da taglio cuneo a plastic tax Tutte le norme

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 24 dicembre 2019) L'aula dellaha dato l'okfiducia posta dal governo sulla legge di bilancio con 334 sì, 232 no e quattro astenuti. L'ok finale al provvedimento - già approvato dal Senato - arriverà nelle prossime ore. L'Aula della, infatti, terra' una, ininterrotta finovotazione finale sulla. Lo ha deciso con un voto l'Assemblea di Montecitorio, approvando una richiesta in tal senso della maggioranza a fronte dell'ostruzionismo di Fdi. Laprevede quasi 24 miliardi di euro per la sterilizzazione della clausola di salvaguardia sull'Iva, 25 per i Comuni, 4,24 per il Green New Deal.Tra le altre misure latax (che però entrerà in vigore solo a metà 2020 e renderà meno di quanto previsto inizialmente, poco più di un miliardo in tre anni), 3 miliardi per ildelfiscale che dovrebbe portare 500 euro in più in busta paga ai redditi ...

