Il giallo del ragazzo trovato nell’armadio di un sospetto pedofilo in Germania

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sono in corso le indagini sul caso delria casa di un uomo a Recklinghausen, nei pressi di Dortmund, in. Il giovane, che ora ha 15 anni e che ne aveva appena 13 quando è scomparso, è stato ria casa durante una perquisizione. L'uomo arrestato era stato già condannato a una pena detentiva sospesa nel 2018 per possesso di pornografia infantile.

Leggi la notizia su fanpage

NicolaPorro : Gli sconsigli di lettura del “nostro” @gian_serino questa volta colpiscono il nuovo libro di Walter #Veltroni. Pote… - MariangelaErcu3 : RT @claudio_2022: Un maxi emendamento con cui il governo emenda se stesso. FDI contro i giallo-fucsia, per l'esautoramento del parlamento.… - mikrokris : RT @Antonel68827724: @Nicknameless_ Io in un tema alle medie sul racconto giallo scrissi una puntata del detective conan -