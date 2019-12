(Di martedì 24 dicembre 2019) Secondo, la fashion blogger più apprezzata del momento, il suo dolce maritino le rovina sempre le, intrufolandosi in bagno e in camera da letto quando lei si sta dedicando a selfie e scatti meravigliosi. Questa volta si è vendicata e lo ha fattondo sui social unadi: lo scatto diAmara sorpresa per? Un selfie allo specchio dellaimmortala il maritodi spalle. Il suo lato B è coperto solo dal bollino “vietato aidi 18”. La didascalia non lascia dubbi: “Always photobombing my pics”. Il famoso rap, insomma, troppo spesso si intromette nelledella moglie. Non mancano i commenti divertiti, ma molte anche le parole di apprezzamento: “Perché vietato aidi 18? È solo un cu**tto”. Molti uomini, invece, si appellano alla: ...

Leggi la notizia su notizie

notizieit : #Fedez nudo: Chiara Ferragni pubblica foto vietata ai minori di 18 anni - zazoomblog : Photobombing di Fedez nudo ma la Ferragni fa una gaffe: Vietato ai minori di 18 in che senso? - - #Photobombing… - Italia_Notizie : Photobombing di Fedez nudo ma la Ferragni fa una gaffe: 'Vietato ai minori di 18 in che senso?' -