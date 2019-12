Emilio Fede | Morirò a 90 anni Sarà un Natale malinconico | non lo meritavo

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Temo di morire ai domiciliari, lo penso veramente”.torna a parlare alla vigilia die lo fa nella notte di Radio2, nel corso del programma I Lunatici.“A 89quanti ce ne sono ancora in vita? Io mi auguro per la giustizia che questo non avvenga, ma è ovvio che al 90% ioai domiciliari", afferma il giornalista. "Vivo questocon molta tristezza e malinconia. Non lo, non me l’aspettavo, non vedo l’ora di tornare una persona libera. Io uscirò semilibero semi-libero ad aprile, compirò a 89, vi rendete conto? Una persona di quasi 90vive ai domiciliari. Io so nella mia mente chea 90. Mi sto organizzando. La morte non è che mi fa paura, ma mi fa incazzare nero”.: "a 90un, non lo" 24 dicembre 2019 10:44.

