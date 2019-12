Anticipazioni Una Vita | Ursula confessa un dispiacere | “Purtroppo…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una, l’attrice diDicenta (Montse Alcoverro): “Purtroppo la legge non ci protegge sempre” Spietata e vendicatrice a UnaDicenta nella quotidianità è una donna affabile e affettuosa che pensa al Natale e sogna di riabbracciare i suoi affetti. Montse Alcoverro è l’attrice che dà il volto alla dark lady di Unae ha raccontato sulle pagine di Telesette che per lavoro si sposta da Barcellona a Madrid, dove si gira la serie. Per le feste di Natale Montse Alcoverro tornerà nella sua città d’origine per stare con gli affetti più cari, cucinare e vivere il Natale in armonia. “Desidero tutta la pace, l’armonia e il rispetto che è possibile avere in famiglia con gli amici e nella società che corre e spesso dimentica”. Sono state queste le parole dell’attrice didi Unache ha parlato poi di un ...

