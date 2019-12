Sfera Ebbasta e Andrea Petagna | Natale con i bambini in ospedale e i senzatetto

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)con iine iIl noto cantantee l’attaccante della Spal, in occasione del, hanno portato un po’ di serenità ad alcunimeno fortunati di altri, vale a dire ai piccoli pazienti del Policlinico di San Donato Milanese. Il calciatore e l’artista, grandi amici da tempo, hanno lanciato Healthy Color, il nuovo healthy fast food in via della Moscova, dove è possibile mangiare poke, insalate, zuppe, pancake, e tante altre sfiziosità decisamente healthy. Nel pomeriggio di ierisi sono innanzitutto recati presso il Policlinico di San Donato Milanese, grazie al sostegno di GSD Foundation: fondazione che si occupa di cardiopatie e malattie cardiovascolari e che tra i vari progetti di ricerca ne promuove uno proprio sull’alimentazione sostenibile. I due soci ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Salmo - CABRIOLET (feat. Sfera Ebbasta) - alino_1974 : @Droghino @VolpeReal ti sei dimenticato sfera ebbasta..già visto amico - Radio_Manbassa : Shiva Feat. Sfera Ebbasta - Soldi In Nero -