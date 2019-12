Sacchetti con la spesa su un tappeto rosso | il regalo degli abitanti di Iglesias ai poveri

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Natale all'insegna della solidarietà a, in Sardegna: i cittadini hanno lasciatopieni disu unin via Azuni comeper i concittadini più bisognosi e le foto hanno fatto il giro del web: "Queste immagini riscaldano il cuore. Dovremmo donarci con più Amore".

