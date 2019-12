Ragazze investite a Roma | il tasso alcolemico del guidatore era a 1 4

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Stava guidando con unpari a 1,4 grammi per litro (superiore al limite di 0,5 g/litro previsto dalla legge) ed è risultato non negativo ad alcune sostanze stupefacenti. Questi i primi esiti degli accertamenti tossicologici svolti su Pietro Genovese, il giovane di 20 anni, figlio del regista Paolo, indagato per omicidio stradale per la morte delle sedicenni Gaia e Camilla. La Procura, intanto, ha disposto l'autopsia sui corpi delle due vittime. "Non le ho viste, sono passato con il verde", si è difeso sotto choc il, come scrive il Messaggero. Poco prima dell'incidente Camilla aveva inviato un sms alla madre, per rassicurarla: "Sto tornando a casa". (Mazzi di fiori in strada per Gaia e Camilla. FOTO). L'incidente in corso Francia Nella notte tra sabato e domenica, Camillagnoli e Gaia Von Freymann si ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - Agenzia_Ansa : Due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio, nel cuore di #Roma. Sul posto i vigili urbani e il 118. Aggiornament… -