Napoli | Gattuso | «Non sono un mago e non siamo guariti» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il tecnico delcommenta la vittoria conquistata in pieno recupero in casa del Sassuolo Gennaroha parlato al termine della sfida vinta contro il Sassuolo: «malati e dobbiamo ancora guarire. Oggi abbiamo fatto una buona partita, in dieci giorni non si posfare miracoli, ma questa è una squadra forte esulla strada giusta. Ildeve cominciare a divertirsi, trovare equilibrio e dare continuità ai risultati». «Fabian Ruiz? Serve che qualcuno lo supporti, bisogna lavorare di reparto con sacrificio. La qualità non manca assolutamente. È vero che ha perso tanti palloni, ma nel primo tempostati poco dinamici», ha concluso il tecnico delai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

annatrieste : Caro Gattuso io non lo so che cosa farai qua a Napoli però so che hai salvato il capitone ai napoletani. E questo i… - Eurosport_IT : IL NAPOLI SI SBLOCCA! ?? Prima vittoria in campionato per Gennaro Gattuso: arriva al 94' in casa del Sassuolo, è 2… - caterinabalivo : Finalmente Napoli! Si è rivisto il cuore! La voglia di vincere! Il miglior modo per chiudere questo 2019, auguri a… -