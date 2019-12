LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA Windingstad e Luitz si giocano la

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.16: Queste le finali che assegnano le posizioni definitive: Finale 1. postoFinale 3. posto Leitinger-Nestvold Haugen Finale 5. posto Braathen-Roenngren Finale 7. posto Kristoffersen-Murisier 19.15:sfrutta gli errori di Nestvold Haugen nella prima parte e vince la semifinale con 12 centesimi di vantaggio 19.13: Murisier esce di scena e sarà Roenngren a sfidare Braathen per il quinto posto 19.10: Esce di scena Leitinger nel finale e dunque il norvegeseè il primo finalista della gara odierna 19.09: Ancora una sconfitta per Kristoffersen che viene nettamente battuto da Braathen, che dunque va in finale per il 5. posto 19.07: Così le semifinali per il primo posto:-Leitinger Nestvold Haugen-Così la semifinale per il quinto posto: Braathen-Kristoffersen Murisier-Roenngren 19.06: Roenngren ...

