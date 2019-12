La sardina Jasmine a Salvini | A sua figlia racconterà che espone le donne al

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Cristallo, leader delle Sardine calabresi, è stata vittima di dileggio e insulti dopo che Matteoha postato un suo intervento sui social, mettendola praticamente alla gogna. Lei non si è fatta intimorire ma ha risposto con una lettera aperta al leader leghista, ricordandogli tra l’altro il suo ruolo di genitore:"Io e lei siamo genitori e credo che il nostro compito principale sia RENDERE PARTECIPI DELLE PROPRIE AZIONI I FIGLI, CHE si educano attraverso l’ESEMPIO, PERCHÉ QUESTO È FONDAMENTALE in ogni loro fase di sviluppo".La donna al leader leghista chiede:"a suachefoto disolo per farle dileggiare e violentemente aggredire con frasi e aggettivi raccapriccianti?. Quando teneramente le mette lo smalto o assiste alle recite natalizie, ci pensa a come si sentirebbe se fosse suavittima di quella stessa violenza che infligge ad ...

