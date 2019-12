King Toretto e il Natale con Diletta Leotta | “È una storia importante | non ha più senso

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Daniele Scardina è volato a Milano per stare vicino, ancora una volta, alla bellissima. Il pugile, che vive a Miami, trascorrerà il2019 in Italia per stare accanto alla sua compagna. “È una” ha dichiarato, finalmente pronto ad aprirsi “ha riempito ildi vuoto che avevo dentro”.

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #dilettaleotta beccata con #King Toretto Notti bollenti a #Roma - tempoweb : #dilettaleotta beccata con #King Toretto Notti bollenti a #Roma -