“Gattuso ha dimostrato idee e coraggio”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Francesco Guidolin, allenatore attualmente senza panchina e commentatore tecnico di Dazn, ha parlato della vittoria del Napoli sul Sassuolo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Le vittorie fanno sempre molto bene, tutte le vittorie. Poi quelle ottenuto sul filo di lana hanno un sapore ancor più particolare. E poi andare in vacanza dopo un bel risultato è bello. Mi auguro per il Napoli che sia l’inizio di una nuova stagione. La squadra è forte, Gattuso hadi essere un allenatore cone coraggio, oltre a temperamento e capacità di guida della squadra”, ha dichiarato il mister. Nonostante sia da pochi giorni sulla panchina azzurra, “Ringhio” ha già ottenuto parecchi consensi. Ora non resta che confermare quel poco di buono visto a Sassuolo, specie nel finale. Il primo tempo contro i neroverdi è da cancellare e non andrà replicato. ...

