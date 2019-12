Facebook e Whatsapp down | 23 dicembre 2019 | cosa sta succedendo sui social

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nuovodi, Messenger enella mattinata di lunedì 23, che è stato segnalato un po’ ovunque nel mondo, in particolare nell’Europa centrale e in Italia. Migliaia di segnalazioni suinetwork di Mark Zuckerberg, sia in Italia che all’estero. Ad alcuni utenti sono state disattivate specifiche funzioni, o sono scomparse le immagini. I problemi sono iniziati intorno alle 10, ora italiana, e sono ancora in corso.Le segnalazioni stanno aumentando di minuto in minuto e i problemi riscontrati sono relativi alle app mobile e da desk. Sul sitodetector, che monitora le app e i, stanno arrivando centinaia di segnalazioni sue la app di messaggistica istantaneaGli utenti presentano difficoltà ad aggiornare il feed, inviare messaggi e anche effettuare il ...

