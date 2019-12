Autostrade | Corte Conti | “Concessioni sono zona grigia Proroghe senza gara

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Unacaratterizzata da incertezza giuridica ed economica, con sacrificio dell’interesse generale a favore di quello privato”. E’ la definizione con cui ladeifotografa il sistema delle concessioni autostradali, in un report di 200 pagine consegnato a Palazzo Chigi poco prima che nel dl Millefosse inserita la norma che contempla l’ipotesi della revoca e prevede in quel caso la nazionalizzazionepenali delle strutture. Vent’anni di segreto sui contenuti delle concessioni e una prassi consolidata nel rinnovarleprocedere a nuove gare pubbliche hanno prodotto un moloch fatto sul versante delle infrastrutture di scarsi investimenti e poca manutenzione corrispondenti sul lato societario a profitti alti e ingiustificati in base alle spese sostenute. Un esempio: le concessioni, si legge nel report pubblicato da La ...

