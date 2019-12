Leggi la notizia su firenzepost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Valore complessivo diundi euro, autorizzando per entrambi l'avvio della relativa procedura di gara. Il Cda ha into il budget 2020 per dare operatività ai piani infrastrutturali di

FirenzePost : Anas: Cda approva nuove opere per oltre un miliardo - francis_drake66 : @terrymtd Nessuna delle due garantirà. Ci si dimentica che le concessioni sono nate proprio per togliere la gestion… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @StradeAnas: #Anas: CdA approva nuove opere per oltre un miliardo ??AD Simonini: Opere strategiche per territorio e significativa iniez… -