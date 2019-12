Zingaretti apre le porte del PD a Conte | “Dobbiamo costruire un campo alternativo a

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Non è che regalo il PD a, ma dobbiamouna Salvini”, così Nicolaledel Partito Democratico a Giuseppe. Il segretario del PD, intervistato durante la trasmissione in onda su Rai 3 Mezzora in più, ha confermato che ormai il presidente del Consiglio inè schierato dalla parte del centrosinistra.: “Non è del Pd, ma è un alleato”. Durante l‘intervistasembra non avere dubbi. Niente di ufficiale, ma dietro alle quinte pare già tutto chiaro: “Non è del PD, ma è un alleato”, ha assicurato. “Nel momento in cui c’è questo Presidente abbiamo il dovere di governare insieme e al meglio. Abbiamo il dovere morale di ridue campi. A piazza San Giovanni ildi destra si è organizzato su Salvini. Berlusconi ha detto il capo è Salvini. Dobbiamo creare ...

cbatcaselli : ...il Pd apre alle sardine, ma Zingaretti non capisce???? - zazoomnews : La vignetta del giorno: il Pd apre alle sardine ma Zingaretti non capisce - #vignetta #giorno: #sardine - Moixus1970 : RT @Linkiesta: Il segretario dei Democratici ha annunciato un congresso dopo le elezioni regionali, il che apre alla domanda su chi sarà il… -