Veronica Burchielli e Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne | “Ci stiamo vivendo”

(Di domenica 22 dicembre 2019)continuano a stare insiemeè l’uomo della sua vita? Ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice Si torna a parlare di, coppia nata da poco al Trono Classico di, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il loro percorso non è stato affatto semplice e lineare, lui l’aveva scelta ma lei non si fidava e ha detto di no. Subitol’ex corteggiatrice è salita sul trono, ma non riusciva a smettere di pensare a. Alla redazione ha chiesto di poter avere un confronto con, alla fine i due hanno lasciato insieme la trasmissione per provare a stare insieme lontano dalle telecamere.i due sembrano essere più complici e felici che mai, stanno cercando di superare ogni incomprensione nata durante il loro percorso ...

