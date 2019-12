Travolge e uccide due 16enni | 20enne positivo a test alcol e droga Genovese | “Tragedia

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 22 dicembre 2019) Doveva essere un sabato sera passato a Ponte Milvio come tanti altri per Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Le dueinvece sono state investite da un Suv in Corso Francia, poco lontano dal punto di ritrovo preferito dai giovani e giovanissimi di Roma Nord. Alla guida del fuoristrada, una Renault Koleos, un ragazzo di 20 anni, Pietro, figlio del regista Paolo, che si è subito fermato per tentare di soccorrere le adolescenti. Per loro, però, non c'era più nulla da fare. Dopo l'impatto - avvenuto all'altezza dell'incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all'Olimpica - ilè stato portato in ospedale in stato di choc ed è risultatoaisull'assunzione di."Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori e' insopportabile. Siamo una famiglia distrutta, e' una tragedia immensa che ci porteremo dentro per ...

