Ondata di maltempo in Toscana | centinaia di richieste di soccorso per allagamenti

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa dell’diche sta interessando lasonoledi intervento giunte ai vigili del fuoco per, rimozioni di alberi e rami pericolanti e danni provocati dal vento. In provincia di Firenze al momento risultano da evadere circa 60 interventi, in particolare nella zona di Empoli e Castelfiorentino. In provincia di Pisa sono circa 40 ledi intervento. In provincia di Grosseto oltre 90di intervento, principalmente nei comuni Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Magliano in. In provincia di Siena oltre 70 ledi intervento, in provincia di Arezzo circa 30. In provincia di Livorno nel corso della notte si sono registrati interventi legati ad(sottopasso via Firenze a Livorno, cona quattro persone bloccate in una ...

