Nave incagliata in Sardegna | recuperati 12 membri dell’equipaggio | prosegue il

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nella serata di ieri la motoCDRY BLUE, un mercantile di 108 mt di lunghezza battente bandiera italiana partita da Cagliari e diretta ad Alicante, si èsulla costa sud-ovest dellae più precisamente in località Torre Cannai del Comune di Sant’Antioco. Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Cagliari, sono stati immediatamente inviati sul posto i mezzi aeronavali della Guardia Costiera: due motovedette specializzate nella ricerca e soccorso e un elicottero NEMO in forza alla 4^ Sezione elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu. Tuttavia, a causa della scarsa visibilità e delle proibitive condizioni meteomarine – con raffiche di vento fino a 50 Nodi -, durante la notte non è stato possibile recuperare i 12presenti a bordo, malgrado un ulteriore elicottero dell’Aeronautica Militare sia stato altresì impiegato ...

