Mediaset Play Adrian sparisce

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 22 dicembre 2019)cancellato su, errore tecnico? Sperando sia solamente un errore di natura tecnica, ma da circa una settimana tutte le puntate diLive sono sparite da, il portale che pubblica tutti i contenuti multimedialiin streaming. Numerose segnalazioni sono arrivate sulla casella di Spettacolo Italiano. Molto probabilmente perché il blog magazine di Alberto Fuschi è stata l’unica testata giornalistica (non per fare inutili autocelebrazioni) a offrire in in tutte queste settimane le sintesi di “Live – Questa è la storia” con un riscontro di oltre 450.000 visualizzazioni. In realtà, già dal ritorno in tv dio Celentano,ha mostrato una certa pigrizia nelle pubblicazioni degli episodi. I primi quattro trasmessi a inizio 2019 non sono mai apparsi nelle videoteca in streaming. A oggi,è presente ...

dargento24 : @mgmaglie Ascolti cosa ha detto Bergoglio alla nazionale Guarda 'Mancini al Tg5: notti magiche per gli Europei' su… - dargento24 : Guarda 'Mancini al Tg5: notti magiche per gli Europei' su Mediaset Play - MASSIMOBOLZONEL : A Un disco per l'estate, Alex Baroni canta 'Onde' - Play Cult Video -