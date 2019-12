L’emergenza maltempo a Pontecagnano | Faiano senz’acqua e litoranea in ginocchio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSarà ripristinato solo in tarda serata il servizio idrico a, nel comune di, interrotto da ieri a causa della rottura della condotta idrica che si é spezzata in un vallone sopra Pugliano a causa di una frana. Entro la fine della giornata di oggi si conta di completare un sentiero per raggiungere il punto di interruzione. Nel frattempo ci sarà a partire dalle ore 13,30 e per circa 2 ore un’ autobotte a Piazza Garibaldi per un piccolo rifornimento dell’acqua. Intanto in un comunicato stampa il sindaco Giuseppe Lanzara ha espresso solidarietà e vicinanza ai residenti sulla zona. Il primo cittadino, tutt’oggi insieme alla Polizia Municipale ed alla Protezione Civile si è recato sul posto per monitorare la situazione e portare conforto alla comunità. Ecco quanto ha dichiarato: “Sono ore difficili per ...

