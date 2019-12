Lazio | Inzaghi | «Incredibile battere la Juve 2 volte in due settimane»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) La gioia di mister, allenatore della, dopo la vittoria della Supercoppa italiana a Riyad contro lantus Lavince meritatamente la Supercoppa italiana a Riyad superando lantus: 3-1 il risultato finale. Ecco le dichiarazioni di Simone, allenatore dei biancocelesti, ai microfoni di Rai Sport dopo il triplice fischio. «Abbiamo fatto qualcosa di magico.duelain duescarse è. Vittoria meritata di un gruppo forte, che si merita tutto questo. Ho fiducia in Cataldi, Parolo e Caicedo, i tre subentrati, possono giocare dall’inizio. Luis Alberto ha stretto i denti, Leiva ha fatto benissimo. Sogno scudetto possibile? Io penso che al di là di questo dobbiamo lavorare per goderci serate come questa. Dedica? A tutte le persone che sono sempre state con me. Quando non si vinceva, so chi c’è stato e chi ...

