Federica Calemme Instagram, sensuale e intrigante nel vedo-non vedo: la ‘prof’ è «Sbalorditiva» (Di domenica 22 dicembre 2019) Buongiorno eccellente sull’account Instagram di Federica Calemme: la professoressa de L’Eredità lascia senza fiato con il suo ultimo scatto social. Il relax prefestivo si trasforma in concitazione sul profilo della ventitreenne napoletana, tra i volti del preserale di RaiUno. New entry nel programma dell’ammiraglia Rai, Federica non è, però, totalmente sconosciuta al mondo dello spettacolo, dove pare abbia mosso i primi passi sin da piccolissima. Una carriera interrotta poi a causa della giovane età, a cui la Calemme non ha comunque rinunciato. Federica Calemme Instagram, da aspirante Miss a professoressa de “L’Eredità” Classe 1996, Federica debutta nel mondo della moda già a 13 anni, salvo poi ritornare tra i banchi di scuola fino al conseguimento del liceo linguistico. Il compimento della maggiore età le permette poi di partecipare al concorso di bellezza più ambito ...

