Alla Lazio la Supercoppa italiana | 3-1 alla Juve

(Di domenica 22 dicembre 2019) Laha conquistato la 32ma edizione dellabattendo 3-1 lantus. I biancocelesti hanno ottenuto il loro quinto trionfo in questa competizione bissando dopo appena due settimane il successo in campionato del 7 dicembre all'Olimpico sui bianconeri. Al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita, la squadra di Simone Inzaghi è passata in vantaggio al 16mo con una rete di Luis Alberto che ha raccolto un assist di Milinkovic-Savic dopo un corner. Al 45mo è arrivato il pareggio di Dybala, lesto a insaccare su una respinta corta di Strakosha su tiro di Ronaldo. Nella ripresa il gol di Lulic al 73mo su cross di Lazzari e spizzata sul secondo palo di Parolo. Nel recupero è arrivato il 3-1 di Cataldi su punizione al 94mo, dopo l'espulsione di Bentancur per il secondo giallo. Laè apparsa nettamente superiore a centrocampo e ...

